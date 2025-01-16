Русская весна
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Русская весна

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Право сильнейшего. Очередной передел мира уже идёт…

Право сильнейшего. Очередной передел мира уже идёт…

Читая свежие новости, обратил внимание на заметку ТАСС, где сообщалось: «постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи границ КНДР являются планомерным нарушением международного права.

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Комментарии
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Eduard
Я бы это право восстановил со стороны России угрожая уничтожить,а не болтать в микрофон.Если какиенто страны слов не понимают,то почему бы ,к ним силу не применить,тем более сейчас война другая!
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18 час.
Eduard
G-7 самая наглая из всех,в мире 190 стран,но эта семерка самая хамская!
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18 час.
Eduard
Посмотрим,как Трамп придет!
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18 час.

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