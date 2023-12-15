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Наш «Кинжал» ночью убил ЗРК «Пэтриот», в Крынках – минус еще две лодки врага: наступаем по всем фронтам

Наш «Кинжал» ночью убил ЗРК «Пэтриот», в Крынках – минус еще две лодки врага: наступаем по всем фронтам

- Сегодня ночью «Герани» активно атаковали объекты в Хмельницкой, Харьковской и Полтавской областях. Кроме того заявили о том, что наш «Кинжал» уничтожил ЗРК «Patriot», который был только что поставлен из Германии.

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