Наш «Кинжал» ночью убил ЗРК «Пэтриот», в Крынках – минус еще две лодки врага: наступаем по всем фронтам

- Сегодня ночью «Герани» активно атаковали объекты в Хмельницкой, Харьковской и Полтавской областях. Кроме того заявили о том, что наш «Кинжал» уничтожил ЗРК «Patriot», который был только что поставлен из Германии.
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