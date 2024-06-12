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Богатые полифенолами фрукты и овощи повышают тестостерон у мужчин

Эти вещества можно найти в сельдерее, зеленом чае, грейпфрутах, винограде и помидорах.Группа исследователей из университета в Монктоне (Канада) представила уникальное исследование, которое может изменить представление о связи между рационом и здоровьем мужчин.

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