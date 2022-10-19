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Роналду ушел в раздевалку на 90-й минуте игры «МЮ» с «Тоттенхэмом». Он 2-й раз в сезоне провел весь матч в запасе

Роналду ушел в раздевалку на 90-й минуте игры «МЮ» с «Тоттенхэмом». Он 2-й раз в сезоне провел весь матч в запасе

Криштиану Роналду вновь провел весь матч в запасе в составе «Манчестер Юнайтед». Португалец не появился на поле в матче с «Тоттенхэмом» (2:0).

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