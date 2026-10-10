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ГТРК Татарстан

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55 лет рука об руку: семья Алиевых из Нижнекамска отметила изумрудную свадьбу в том же Дворце бракосочетания, где всё началось

Зульфигар и Рамзия Алиевы из Нижнекамска отпраздновали изумрудную свадьбу — 55 лет совместной жизни. Их история началась в заводской столовой: тогда Зульфигар работал монтажником, а Рамзия — аппаратчиком.

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