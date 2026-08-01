Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Последние дни человечества уже идут. Что случилось с Европой — не аномалия. Что нас ждет?

Последние дни человечества уже идут. Что случилось с Европой — не аномалия. Что нас ждет?

Ставни не спасают. Запах гари пробивается сквозь каждую щель, словно сам воздух принял решение: напомнить.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Природа наказывает Европу
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1 м.
Людмила Фирстова
Людмила, не только Европу, всю планету, у Вас в этом году как? У меня в Омске до +35, а это Западная Сибирь
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1 м.
Валерий Василенко
Зато в Беларуси лета не было, бесконечные дожди и прохлада, в июле бывали дни с темп. +15, ночью +8.🥲
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1 м.