Последние дни человечества уже идут. Что случилось с Европой — не аномалия. Что нас ждет?

Ставни не спасают. Запах гари пробивается сквозь каждую щель, словно сам воздух принял решение: напомнить.
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