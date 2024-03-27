В СГУГиТ пройдет финал Национальной технологической олимпиады среди школьников по профилю «Урбанистика»

В течение недели команды будут работать над проектами, которые помогут сделать районы Новосибирска комфортными, безопасными, доступными, интересными и экономически привлекательными для их сегодняшних и будущих жителей.
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