Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал жёсткое предупреждение Украине: если Киев не согласится на мирное урегулирование до конца года, позднее добиться договорённостей будет значительно труднее.
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