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Газета «Культура»

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В Царском Селе прошла реконструкция боя Брусиловского прорыва с участием свыше 200 реконструкторов

В Царском Селе прошла реконструкция боя Брусиловского прорыва с участием свыше 200 реконструкторов

Фестиваль «Великая война. 1914–1918» в Царском Селе собрал более 21 тысячи посетителей, передает пресс-служба Минкультуры России.

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