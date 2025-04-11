Когда оправится погода рассказал Шувалов брянцам

«О холодах забудем… до следующего похолодания, которого, увы, не избежать», — предупреждает Шувалов.Погода в Брянской области продолжает преподносить сюрпризы: сначала тепло, затем резкое похолодание и снегопады.
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