Президент «Опоры России» призвал завозить в РФ мигрантов из Индии

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Для преодоления кадрового кризиса России необходимо расширять взаимодействие с дружественными странами и привлекать трудовых мигрантов из государств глобального Юга, рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин в рамках «Открытой студии» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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