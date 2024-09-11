Президент «Опоры России» призвал завозить в РФ мигрантов из Индии

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Для преодоления кадрового кризиса России необходимо расширять взаимодействие с дружественными странами и привлекать трудовых мигрантов из государств глобального Юга, рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин в рамках «Открытой студии» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.