Возле Президентской академии и на улице Садовники в этом году убрали провода под землю. В числе других участков работ — шоссе Энтузиастов, территория у нового пешеходного моста на Болотной набережной, станции Трикотажная МЦД-2 и Центрального московского ипподрома.