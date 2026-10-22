Возле Президентской академии и на улице Садовники в этом году убрали провода под землю. В числе других участков работ — шоссе Энтузиастов, территория у нового пешеходного моста на Болотной набережной, станции Трикотажная МЦД-2 и Центрального московского ипподрома.
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