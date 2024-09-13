Разбираться с потолком госдолга США в январе придется уже новой администрации

Дефицит бюджета США в августе поставил новый исторический рекорд для этого месяца в $380 млрд. Здесь стоит учитывать, что в связи с тем, что 1 сентября выходной, часть сентябрьских расходов переехало на август, правда даже после поправки на этот факт поставили новый августовский рекорд с дефицитом $308 млрд.