Храню чеснок круглый год по кавказскому методу, он даже весной как будто только что с грядки (с удовольствием делюсь способом)

Что же представляет из себя мой замечательный способ? Внимательно читайте дальше, и вы сможете всю зиму наслаждаться замечательным, наисвежайшим чесноком! Когда-то давно мне посоветовала свекровь чеснок хранить в специальном ящике, что находится в холодильнике.