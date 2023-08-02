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Экипаж легендарного танка «Алеша» обратился к западным лидерам

Члены экипажа уже легендарного танка «Алеша», который уничтожил колонну техники ВСУ, обратились к западным лидерам.

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Комментарии
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ИД
Ирина Дунаева
Родные мои солдатики,храни вас боже! Вы герои.Несколько раз пересматривала ваш подвиг.
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14 час.
БЦ
Будажап Цыбикдоржиев
Вот достойные наследники героев ВОВ!! Вы обязаны вернуться живыми и невредимыми домой!! Мы вас ждём.
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3 час.

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