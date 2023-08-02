Экипаж легендарного танка «Алеша» обратился к западным лидерам

7 новостейВоенное делоПодписатьсяЭкипаж легендарного танка «Алеша» обратился к западным лидерамЧлены экипажа уже легендарного танка «Алеша», который уничтожил колонну техники ВСУ, обратились к западным лидерам.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииИДИрина ДунаеваРодные мои солдатики,храни вас боже! Вы герои.Несколько раз пересматривала ваш подвиг.Ответить14 час.БЦБудажап ЦыбикдоржиевВот достойные наследники героев ВОВ!! Вы обязаны вернуться живыми и невредимыми домой!! Мы вас ждём.Ответить3 час.
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