СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Слушаю Соловьёва ещё со времён его работы на "Серебряном дожде". Не могу сказать что я его поклонник, не нравились и ..."Не притворяйся, ...
  • VORON VoronS
    Господи! Слава Тебе!Южан стали выдвор...
  • Николай Кучков
    Освобождать нужно властные структуры от таких мужей с двойным гражданством,видом на жительство,с детишками живущими н...«Личная точечка С...

Про обвинения в адрес России, которые изрыгают из себя импортированные из Украины

Про обвинения в адрес России, которые изрыгают из себя импортированные из Украины

Почему украинцы потребляют информационные фекалии? Да потому что просто хотят их потреблять, а не оттого, что якобы информационной альтернативы на Украине нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Сивохин
По всему видно. что Украина больна. но как ее лечить вот в чем вопрос.
Ответить
10 час.
Георгийюра Гончар
По тексту и смыслу похоже на на Россию в конце 80-х и всего ельцинского времени!!
Ответить
6 час.
Владимир Нагайцев
Россия и не такое ещё с ней может сотворить. Страшно аж жуть.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх