Единственный рабочий способ, который поможет мужчине наказать женщину

Почему в современном мире женщины ощущают полную вседозволенность и безнаказанность? Может быть потому, что мужчины даже не пытаются их наказывать и осуждать за скверные поступки? На самом деле это совсем не так, ведь практически каждый мужчина имеет желание наказать какую-то женщину, отомстить ей, ….
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