В МЧС России дали старт масштабной тренировке по гражданской обороне

В преддверии Дня гражданской обороны в регионах под руководством МЧС России при участии федеральных органов исполнительной власти проходит штабная тренировка по гражданской обороне.
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