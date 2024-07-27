Единая система безопасности в Евразии, заявления Зеленского о переговорах, обострение ситуации вокруг Тайваня: о чем говорил Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров в субботу, 27 июля, сделал ряд заявлений во время пресс-конференции по итогам совещания Россия – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), а также совещания министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (СМИД ВАС).