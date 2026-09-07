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Аргументы и Факты

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Медведев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Медведев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Даниил Медведев, первая ракетка России, не сумел пробиться в четвертьфинал US Open в Нью‑Йорке. На турнирах «Большого шлема» за последние два сезона он ни разу не преодолевал стадию четвёртого круга.

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