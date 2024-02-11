На встрече со своими доверенными лицами на избирательную кампанию президент сказал, что целью СВО является создание на Украине демилитаризованной зоны.
Никто в Харьков с приказом "быть вежливыми" теперь заходить не будет
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Светлейший
Хахлорейх должен быть сожжён! Нет на бывшей Украине хороших хахлов, они все стали немцами-фашистами, а, значит, повинны к смерти!
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14 час.
Алексей Сафронов
Наконец-то, хоть и не очень вразумительно, Путин разъяснил через Карлсона, что все те кто не только поддержал, но и молча соглашались на установление на руине фашистского режима должны быть обязательно ликвидированы (денафицированны) и для формального сохранения искусственного государства, как вчера заявил С.Караганов, остатки обнесены высоким металлическим забором и перевоспитаны от антирусской идеологии.
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14 час.
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