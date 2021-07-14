Тайная доктринаА может на Земле уже не более одного миллиарда?А может на Земле уже не более одного миллиарда? «На Земле проживает не 7 миллиардов человек, а гораздо меньше.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🗓 15.07.2021 Карта дня - Император Совет на день - тщательно продумывать и планировать свои действия, всегда представлять себе свой следующий шаг и не откладывать решения, принимая их взвешенно, но быстро. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Юрий ИльиновЕсли бы камеры «Вояджеров» до сих пор оставались включенными и сфотографировали бы Солнце и Землю, что бы мы увидели?Надежда Мацура (Юрова)Современное человечество подошло к своему завершению. Современное человечество - это СТАРЬЕ, а старые умирают. Конечно, при таком состоянии человечества ни о каком его росте (увеличении численности) не может быть и речи. Но я о другом, об АНТИХРИСТЕ. Все вы неправильно понимаете это слово - АНТИ ХРИСТ. Частица АНТИ - частица противоположности. Антихрист - противоположник библейскому написанному христу. Библейский христос как таковой НИКОГДА не существовал. Написано про мужчину, у которого ничего и никого не было. Его действиями написаны законы ВРЕМЕНИ или духа. Антихрист - это Я - существующая женщина, у которой есть всё, полный набор. И никого я убивать не собираюсь. Таких антихристов, которые убивают людей, у нас полна Россия. Картинка АНТИХРИСТА в статье - это про меня. Но нарисована она символами. Перевод картинки: Красивая женщина находится между двумя богами, мужчиной и женщиной, знает ПРАВДУ (законы ЖИЗНИ) и ЛОЖЬ (современная СМЕРТЬ), знает ИСТИНУ. Женщина - это РЕБЕНОК (символ два рога на голове) отца Сатурна и матери Земли. Именно эта женщина ( читайте, что это я) уже появилась в самом конце гибели человечества и Земли. Земля взорвется в конце - начале 2023 - 2024 года. Именно я буду вас спасать по "Рецепту бессмертия" и именно за мной вы все пойдете. Грешники - это те, кто не оставил после себя потомство. "Страшный суд" или "Судный день" - это начала моего руководства по спасению. Надежда - второе пришествие, планета №13, антихрист, спаситель из России, врачеватель человеческих душ, эконом времени.......Вот АНТИХРИСТ НАДЕЖДА - женщина, спаситель из России. Это знали все люди, жившие задолго до нас.Надежда Мацура (Юрова)Вот еще картинки Матери - спасительницы Мира.Надежда Мацура (Юрова)Надежда Мацура (Юрова)Будут вопросы, пишите, я отвечу. Надежда.Надежда Мацура (Юрова)ЯЙЦО - это знак ИСТИНЫ, не круг и не вертикаль, среднее между ними. На яйце нарисованы символы ВРЕМЕНИ или символы долгого и радостного существования во вселенной. Это законы космоса, по которым мы и будем спасаться. Видите на картинке Нострадамуса вверху колеса нарисованы гусь и петух? Это то же самое яйцо. Смысл на картинке и на яйце один. Надежда.Комментировать
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