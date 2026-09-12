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Царьград

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Путин объявил о присоединении Малайзии к БРИКС в 2024 году

Путин объявил о присоединении Малайзии к БРИКС в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил о формировании БРИКС нового миропорядка на саммите в Индии. Малайзия в 2024 году подключится к объединению в статусе государства-партнера.

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