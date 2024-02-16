В Пентагоне заявили, что Россия потратила на СВО 211 млрд долларов

РИАМО - 16 фев. Представитель минобороны США заявила, что Россия, вероятно, потратила уже порядка 211 млрд долларов на финансирование оснащения, развертывания и поддержания военной спецоперации на Украине.
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