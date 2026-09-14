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Регионы России

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Джастин и Хейли Бибер отметили восьмилетие свадьбы в уединении

Джастин и Хейли Бибер отметили восьмилетие свадьбы в уединении

Известный поп-артист Джастин Бибер поздравил свою супругу Хейли с восьмилетием свадьбы 13 сентября. Пара предпочла провести этот день тихо и скромно, сыграв партию в бильярд в спортивном баре, избегая пышных банкетов и звонких торжеств.

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