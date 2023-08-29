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Как сделать декоративные суккуленты из шишек: мастер-класс

Как сделать декоративные суккуленты из шишек: мастер-класс

Декоративное панно, изображающее композицию из разнообразных суккулентов, можно сделать из обычных шишек очень легко и просто! Если вам нравятся суккуленты, но у вас нет желания ухаживать за композицией из таких живых растений, можно заменить их декоративной композицией — и она тоже будет сделана из натуральных материалов.

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