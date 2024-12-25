Пожар вспыхнул в многоэтажке Алматы

Огнеборцы отправились на вызов о пожаре накануне вечером, по проспекту Назарбаева в Алматы. Как сообщили в пресс-службе ДЧС мегаполиса, 24 декабр в 19:16 часов силы и средства ДЧС направили по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район, проспект Назарбаева 223, ЖК «Жеруйык».