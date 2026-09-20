АдГ побеждает на выборах в Мекленбурге с 38,2% голосов

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 38,2% голосов на выборах в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании после подсчёта всех протоколов, сообщает региональный избирком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ ФСБ: бывший зампр...
- Врач Говтва преду...
- ВД Продажи поливитам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым