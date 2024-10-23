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Военное обозрение

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Экспедиция к предкам. По следам сановника Макетре

Экспедиция к предкам. По следам сановника Макетре

Мекетре был главным царским управителем Древнего Египта. На тот свет он собрался, захватив с собой целую кучу ушебти, макеты различных хозяйственных построек и даже модели лодок, плававших в его время по Нилу.

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