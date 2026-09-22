Сколько стоит минимальная продуктовая корзина в Туле и что изменилось за 10 лет

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Туле за десять лет выросла почти в два раза. Однако наш регион все еще остается в числе лидеров по самым доступным ценам на базовые продукты в ЦФО.
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