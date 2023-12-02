Хуснуллин назвал Татарстан территорией опережающего развития

Татарстан по-настоящему можно назвать территорией опережающего развития. Об этом заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сказал на торжественном открытии Дня Татарстана на выставке «Россия» в Москве.
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