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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии врамках рубрики “Устами младенца глаголет истина” к борьбе с киберпреступностью вместе с сотрудниками полиции присоединились воспитанники детского сада «Академия детства»

В эпоху стремительных перемен, когда злоумышленники изобретают все более изощрённые способы обмана. Профилактическая работа правоохранительных органов остаётся надёжным щитом, оберегающим граждан от вероломных атак.

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