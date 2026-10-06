Новые меню, завтраки и коллаборации: рестораны Москвы в октябре

Чёрная икра на завтрак, марсельский суп к первым холодам, воскресный бранч из 50 блюд — «Сноб» рассказывает, что нового появилось в ресторанах и кофейнях столицы и куда стоит заглянуть в разгар осени.
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