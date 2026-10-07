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Газета.ру

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Главой городского округа Калининград избрали Елену Дятлову, ее поддержал горсовет

Главой городского округа Калининград избрали Елену Дятлову, ее поддержал горсовет

Депутаты горсовета Калининграда избрали Елену Дятлову на пост главы городского округа. Об этом сообщили в местной администрации.

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