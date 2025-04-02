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В Калуге на телебашне заиграет праздничная подсветка

В Калуге на телебашне заиграет праздничная подсветка

В Калуге на телебашне заиграет праздничная подсветка. Об этом сообщили 1 апреля в горуправе. В среду с наступления темноты и до часу ночи филиал РТРС "Калужский ОРТПЦ" включит подсветку на телебашне в честь Дня единения народов Беларуси и России.

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