В Калуге на телебашне заиграет праздничная подсветка. Об этом сообщили 1 апреля в горуправе. В среду с наступления темноты и до часу ночи филиал РТРС "Калужский ОРТПЦ" включит подсветку на телебашне в честь Дня единения народов Беларуси и России.