Главный секрет Президента Путина

Ирина Алкснис пишет редко, но метко. Вот зацените, какую колонку она написала третьего дня, ко дню рождения нашего Президента.
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