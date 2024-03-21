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Закон и Порядок

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  • Galka
    Согласна с Бастрыкиным!!! Взрослые люди , знали что делали . Прощения предателям нет и не может быть.Пугачёвой, Галкин...
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    "... убыли в неизвестном направлении, и их местонахождение до сих пор неизвестно". это как? при нынешнем уровне разве...Началось. Макрон ...
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    А они вас просили обамнистии?  Что бы они ржали над нами и еще больше ра почесались ??? Народ не позорьте. Все рады, ...Пугачёвой, Галкин...

Россия предъявила Германии за "художества" нацистов

Россия предъявила Германии за "художества" нацистов

Европа совершенно уже забыла все свои «подвиги» 80-летней давности, и уж кто-кто, а вот ЕС и правда оказался готовым «повторить», правда на сей раз экономика и промышленность подкачали, а то мы уже могли бы «наслаждаться» очередных 22 июня.

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