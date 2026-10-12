Южнокорейское судно впервые прошло по Севморпути из Азии в Европу и обратно

Контейнеровоз PanStar Acro вернулся в Пусан, завершив пробный рейс в Европу и обратно через Арктику. Круговой маршрут занял 50 дней.
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