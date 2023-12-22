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Певец Шура признался в чувствах Эвелине Блёданс на шоу «Дуэты»

Певец Шура признался в чувствах Эвелине Блёданс на шоу «Дуэты»

Шура назвал Эвелину Блёданс «Самой любимой» В эфир вышел третий выпуск музыкального проекта. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press В шоу «Дуэты» сталкиваются звёзды отечественного шоу-бизнеса, которых что-то связывало в жизни.

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