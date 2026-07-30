"Стадо баранов". Испанцев ловко обдурили: мигранты забрали себе целый город

Тысячи мигрантов прорывают границы испанского анклава Сеута, а центры приема переполнены, пишет DM. Легализация полумиллиона мигрантов и юридические пробелы ЕС окончательно парализовали пограничный контроль, погружая Европу в неуправляемый кризис безопасности.
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