Хеллибак отразил 14 из 15 бросков в матче с «Сент-Луисом». Вратарь «Виннипега» повторил личный рекорд по победам за сезон – 44

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Вратарь «Виннипега» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (3:1). Победа стала для 31-летнего американца 44-й в 60 играх в текущем сезоне.