Золото растет на фоне статистики из США

Цены на золото поднялись до самого высокого уровня за две недели в четверг, поскольку слабые экономические данные из США увеличили вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году.
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