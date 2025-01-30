Россиян предупредили о маскирующемся под сообщения вирусе в Telegram

Вирус Mamont, который распространяется в мессенджере Telegram, маскируется под обычное сообщение. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.
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