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Военспец Ворон: украинский дрон Nemesis ненадежный для боевого применения

Российские военные, изучив трофейный украинский дрон Nemesis, пришли к выводу, что его боевое применение серьезно ограничено из-за обилия электроники, небольшой полезной нагрузки и зависимость от Starlink.

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