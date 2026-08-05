Военспец Ворон: украинский дрон Nemesis ненадежный для боевого применения

Российские военные, изучив трофейный украинский дрон Nemesis, пришли к выводу, что его боевое применение серьезно ограничено из-за обилия электроники, небольшой полезной нагрузки и зависимость от Starlink.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии