Никита Кологривый, который в 2024 году отсидел семь суток административного ареста после дебоша в новосибирском ресторане, вновь оказался в центре громкой истории: 32-летний актёр скандалил с персоналом одного из баров Минска и предлагал официанту ответить за слова "как мужик", сообщает телеграм-канал Mash.