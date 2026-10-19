Никита Кологривый, который в 2024 году отсидел семь суток административного ареста после дебоша в новосибирском ресторане, вновь оказался в центре громкой истории: 32-летний актёр скандалил с персоналом одного из баров Минска и предлагал официанту ответить за слова "как мужик", сообщает телеграм-канал Mash.
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