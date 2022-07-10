В Башкирии заготовили половину необходимого объема сенажа

Заготовке «заквашенного сена» способствовали частые дожди. Фото:Минсельхоз РБ Как пояснили в минсельхозе, большей частью скошенная трава отправляется на сенаж — из-за частых дождей из нее не получится сено, для заготовки… Показать полностью.