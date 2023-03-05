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"Оренбург" обратится в РФС по поводу спорных судейских моментов в матче с "Ахматом"

"Оренбург" обратится в РФС по поводу спорных судейских моментов в матче с "Ахматом"

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата".

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