Четыре человека погибли в огне в СНТ под Златоустом

В Челябинской области огонь унес жизни четырех человек. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар вспыхнул ранним утром среды, 16 апреля, в СНТ «Металлург-1», расположенном на территории Златоуста.
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