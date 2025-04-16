Четыре человека погибли в огне в СНТ под Златоустом

В Челябинской области огонь унес жизни четырех человек. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар вспыхнул ранним утром среды, 16 апреля, в СНТ «Металлург-1», расположенном на территории Златоуста.