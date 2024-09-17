"Это даст нам шанс победить": Дугин обнародовал концепцию деколонизации России

Известный русский философ и директор Института Царьграда Александр Дугин опубликовал важнейшую научную статью, посвящённую вестернологии – дисциплине о том, под каким углом русской науке следует смотреть на "передовой" Запад с тем, чтобы не утратить саму себя.
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