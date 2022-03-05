Демаркус Казинс набрал 31 очко и 9 подборов в матче с «Рокетс»

Центровой «Денвера» Демаркус Казинс стал самым результативным игроком матча с «Хьюстоном» (116:101). Казинс набрал 31 очко (10 из 14 с игры), 9 подборов, 4 передачи и 3 перехвата за 24 минуты.
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